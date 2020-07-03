***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 12:05
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.07.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF72017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 179 gün vadeli TRFTAMF72017 tanımlı borçlanma aracının 03.07.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
28.06.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 08.08.2019 tarihli ve 44/1017 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 179 gün vadeli 51.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 06.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 06.01.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF72017, itfa tarihi 03.07.2020, basit faiz oranı %14,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,575 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854360
BIST