***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2020 15:13
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.09.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 5.6.2020 tarihinde ihraç bilgileri yazılırken Yönetim Kurul Kararı sehven yanlış yazılmıştır ilgili karar tarihi düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMF92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.09.2020
Kayıt Tarihi 02.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.09.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 90 gün vadeli TRFTAMF92015 tanımlı borçlanma aracının 03.09.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
28.06.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 08.08.2019 tarihli ve 44/1017 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 90 gün vadeli 32.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 05.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 05.06.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92015, itfa tarihi 03.09.2020, basit faiz oranı %11,75 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 97,184 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873126
BIST