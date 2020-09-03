***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03.09.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 5.6.2020 tarihinde ihraç bilgileri yazılırken Yönetim Kurul Kararı sehven yanlış yazılmıştır ilgili karar tarihi düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.09.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.100.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.09.2020Kayıt Tarihi 02.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.09.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce ihraç edilen 90 gün vadeli TRFTAMF92015 tanımlı borçlanma aracının 03.09.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Ek Açıklamalar28.06.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 08.08.2019 tarihli ve 44/1017 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 90 gün vadeli 32.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 05.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 05.06.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92015, itfa tarihi 03.09.2020, basit faiz oranı %11,75 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 97,184 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873126BIST