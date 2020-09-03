***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 276.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.11.2020Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,5Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMFK2011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.100.000Ek Açıklamalar30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 61 gün vadeli 37.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.09.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFK2011, itfa tarihi 03.11.2020, basit faiz oranı %14,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 97,634 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873163BIST