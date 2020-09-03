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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TAM Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 276.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,5
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTAMFK2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.100.000

Ek Açıklamalar
30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 61 gün vadeli 37.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.09.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMFK2011, itfa tarihi 03.11.2020, basit faiz oranı %14,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 97,634 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873163


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PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.363.391 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
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Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
Gümüş.Ons 26,75 26,79 -0,68  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,05  
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