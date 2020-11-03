***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TAM Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 276.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTAMF12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.500.000Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 78 gün vadeli 27.500.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 03.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 03.11.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF12112, itfa tarihi 20.01.2021, basit faiz oranı %17,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 96,395 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885865BIST