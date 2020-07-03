***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSinem Korkmaz Özdemir Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü 09.09.2019 02123554340 sinemozdemir@tamfaktoring.com.trÖzge Şen Mali Kontrol ve Raporlama Yönetmen 01.10.2015 02123554233 ozgesen@tamfaktoring.com.trEmrah Genç Muhasebe Müdürü 01.01.2013 02123554200 emrahgenc@tamfaktoring.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854361BIST