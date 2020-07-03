***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.07.2020 12:05
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sinem Korkmaz Özdemir Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü 09.09.2019 02123554340 sinemozdemir@tamfaktoring.com.tr
Özge Şen Mali Kontrol ve Raporlama Yönetmen 01.10.2015 02123554233 ozgesen@tamfaktoring.com.tr
Emrah Genç Muhasebe Müdürü 01.01.2013 02123554200 emrahgenc@tamfaktoring.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854361
BIST
12:21117.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 108,88
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:216,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8574
En Düşük
6,8453
12:217,7002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:21391,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 391,35
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|39.302.262
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|7.688.305
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,77
|18.992.686
|% -5,36
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,47
|524.018.934
|% 5,15
|
|ODAS
|2,65
|495.395.939
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,19
|427.032.638
|% -1,54
|
|THYAO
|12,09
|408.182.691
|% -1,39
|
|GARAN
|8,28
|359.340.265
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|229.673.666
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,82
|343.373.888
|% 3,41
|
|ODAS
|2,65
|495.395.939
|% 3,92
|
|CEMAS
|1,71
|312.704.491
|% 2,40
|
|KARSN
|3,47
|524.018.934
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5058
|8,5484
|% -0,16
|
|Frank
|7,2134
|7,2568
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,38
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.637
|3,00
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,20
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,50
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|