***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 12:03
***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sinem Korkmaz Özdemir Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü 09.09.2019 02123554340 sinemozdemir@tamfaktoring.com.tr
Özge Salman Mali Kontrol ve Raporlama Yönetmen 01.10.2015 02123554233 ozgesen@tamfaktoring.com.tr
Emrah Genç Muhasebe Müdürü 01.01.2013 02123554200 emrahgenc@tamfaktoring.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 276000000 TRY Yurtiçi 28.07.2020 27.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Diğer Hususlar
Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885671
BIST
13:251.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:258,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0439
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:259,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:25517,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,28
|Açılış
|: 517,66
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.380.301
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.018.292
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.116.055
|% -9,99
|
|TSKB
|2,36
|581.253.128
|% -7,45
|
|ODAS
|3,27
|391.777.219
|% 2,51
|
|PGSUS
|42,18
|250.163.771
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,23
|237.614.075
|% 1,83
|
|TUPRS
|76,90
|164.946.401
|% 2,06
|
|ODAS
|3,27
|391.777.219
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,74
|153.735.945
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|69.575.122
|% -0,80
|
|ALBRK
|1,62
|63.314.530
|% 0,62
|
|IHYAY
|1,21
|46.549.523
|% 2,54
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4807
|8,4840
|% 0,52
|
|Euro
|9,9222
|9,9285
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,9776
|11,0326
|% 1,00
|
|Frank
|9,2177
|9,2732
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,42
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,44
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.504
|37,18
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|17,99
|
|Çeyrek
|829
|848
|8,99
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|1,13
|