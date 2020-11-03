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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 12:03
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sinem Korkmaz Özdemir Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü 09.09.2019 02123554340 sinemozdemir@tamfaktoring.com.tr
Özge Salman Mali Kontrol ve Raporlama Yönetmen 01.10.2015 02123554233 ozgesen@tamfaktoring.com.tr
Emrah Genç Muhasebe Müdürü 01.01.2013 02123554200 emrahgenc@tamfaktoring.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 276000000 TRY Yurtiçi 28.07.2020 27.07.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Diğer Hususlar
Açıklama




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885671


BIST




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BIST En Aktif Hisseler13:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 1,65 4.810.224 % 10,00  
BALAT 7,59 523.998 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.132.555 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.132.555 % 10,00  
PKENT 650,10 138.471 % 10,00  
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13:25 Alış Satış %  
Dolar 8,4807 8,4840 % 0,52  
Euro 9,9222 9,9285 % 1,07  
Sterlin 10,9776 11,0326 % 1,00  
Frank 9,2177 9,2732 % 0,82  
Riyal 2,2532 2,2645 % 0,42  
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13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 3,44  
Altın Gr. 518 518 3,38  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.419 3.504 37,18  
Yarım 1.653 1.695 17,99  
Çeyrek 829 848 8,99  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 0,13  
Gümüş Gr. 6,59 6,61 0,06  
B. Petrol 40,10 40,10 1,13  
Seans Raporu 13:25
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