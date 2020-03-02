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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 20:37
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarih ve  4  sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan    01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolarımız ile Şirketimizin 01.01.2019 ile 31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
 
a)     Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının ve 01.01.2019 ile 31.12.2019 dönemine ait faaliyet  raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)     Tam Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemiyle karşılaştırmalı   olarak düzenlenen Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Tam Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Tam Faktoring A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
          Yönetim Kurulu Üyesi ve                                          Yönetim Kurulu Üyesi ve
                    Genel Müdür                                                   Denetim Komitesi Başkanı         
Mali İşler GMY
 
 
                
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823640


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