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***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

10.08.2020 19:12
GÜNCEL HABERLER



***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 10.08.2020 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolarımız ile şirketimizin 01.01.2020 ile 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
a)     Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
b)    Tam Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
        
c)     Tam Faktoring A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Tam Faktoring A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür                       Yönetim/Denetim Kurulu Üyesi        Mali İşler GMY
            Ahmet Hakan KARAMANLI                                       Türker TEKTEN         Mete ÖNOL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867573


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