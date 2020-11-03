***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği









***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanTam Faktoring Anonim ŞirketiYeni UnvanTam Finans Faktoring Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/11/2020AçıklamalarŞirketimizin, 27 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 2 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, Şirketimizin ünvanı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885914BIST