***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2023 18:21
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1.1.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.03.2023
Tescil Tarihi
20.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.03.2023 / 10793
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 06.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir.
20 Mart 2023 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126479
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1266
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.206,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0090
|19,0159
|% 0,01
|
|Euro
|20,3816
|20,3966
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,2418
|23,3584
|% 0,66
|
|Frank
|20,4356
|20,5587
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0464
|5,0717
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-16,49
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.205
|-11,83
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.111
|8.204
|218,00
|
|Yarım
|3.976
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.007
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,05
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında