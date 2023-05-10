***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin " " başlıklı 6‘ıncı maddesi ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmiştir. Sermaye ve HisselerKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149479BIST