***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.05.2023 12:27
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin " " başlıklı 6‘ıncı maddesi ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmiştir. Sermaye ve Hisseler
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149479
BIST
13:564.497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -38,81
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5619,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5621,3808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0074
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:561.276,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:56
|BRSAN
|137,50
|283.335.909
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.032.784
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|190.450.687
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.605
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.095.872
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|139.269.678
|% -9,73
|
|IZINV
|19,92
|7.324.736
|% -8,29
|
|AYEN
|19,04
|35.916.440
|% -8,02
|
|ISCTR
|12,56
|2.638.960.856
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,35
|2.110.884.803
|% -0,58
|
|CWENE
|110,50
|1.204.633.554
|% -6,51
|
|SISE
|37,04
|1.195.936.870
|% -1,23
|
|THYAO
|127,40
|1.060.055.764
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,56
|2.638.960.856
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,51
|375.776.259
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,48
|683.190.624
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|190.450.687
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,12
|563.677.370
|% 0,14
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5258
|19,5360
|% 0,12
|
|Euro
|21,3759
|21,3808
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,5753
|24,6985
|% 0,07
|
|Frank
|21,8338
|21,9653
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1927
|5,2187
|% 0,08
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|-0,82
|