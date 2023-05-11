Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

11.05.2023 19:47
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin "  " başlıklı 6. maddesi değiştirilmiştir.   Sermaye ve Hisseler
Esas sözleşmemizin tescil edilen halini bütün olarak ekte bulabilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 09/05/2023 09/05/2023 10827



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150585


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.848
Değişim :  7,87% |  353,53
Açılış :  4.492  
Önceki Kapanış :  4.494  
En Yüksek
4.872 En Düşük
4.492
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 267,40 323.609.930 % 10,00  
TUPRS 71,50 3.750.347.395 % 10,00  
SAMAT 23,10 31.753.108 % 10,00  
FROTO 575,40 1.492.439.698 % 10,00  
ULKER 35,64 547.650.075 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,5611 19,5654 % 0,14  
Euro 21,3631 21,3731 % -0,33  
Sterlin 24,3939 24,5162 % -0,77  
Frank 21,7822 21,9134 % -0,38  
Riyal 5,2006 5,2266 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.014 2.014 -16,11  
Altın Gr. 1.267 1.267 -7,67  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.679 4.860 124,00  
Çeyrek 2.332 2.423 62,00  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 -1,20  
Gümüş Gr. 15,22 15,24 -0,72  
B. Petrol 75,12 75,12 -1,29  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru