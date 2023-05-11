***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin " " başlıklı 6. maddesi değiştirilmiştir. Sermaye ve HisselerEsas sözleşmemizin tescil edilen halini bütün olarak ekte bulabilirsiniz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 09/05/2023 09/05/2023 10827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150585BIST