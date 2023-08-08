***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTam Finans Faktoring A.Ş. 30.06.2023 tarihli faaliyet raporu ve faaliyet raporu sınırlı denetim raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182425BIST