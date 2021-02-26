***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler116.820 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 -40.731 14.641 0 90.875TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye116.820 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 -40.731 14.641 0 90.875Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 33.548 0 33.338Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 14.641 -14.641 0 288Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.641 -14.641 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 0 288Dönem Sonu Bakiyeler116.820 0 0 0 0 -65 0 0 0 0 0 0 288 -26.090 33.548 0 124.501Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler116.820 0 0 0 0 -65 0 0 0 0 0 0 288 -26.090 33.548 0 124.501TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.311 0 0 -3.311Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.311 0 0 -3.311Yeni Bakiye116.820 0 0 0 0 -65 0 0 0 0 0 0 288 -29.401 33.548 0 121.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -171 0 0 0 0 0 0 0 0 41.072 0 40.901Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208 0 0 -208Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 33.548 -33.548 0 208Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 33.548 -33.548 0 208Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler116.820 0 0 0 0 -236 0 0 0 0 0 0 496 3.939 41.072 0 162.091Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 294.301 299.282FAKTORİNG GELİRLERİ294.301 299.282Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler229.210 210.924İskontolu228.618 210.883Diğer592 41Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar65.091 88.358İskontolu65.045 88.358Diğer46 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -123.655 -152.451Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-50.781 -55.426Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-47.838 -80.175Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-7.204 -6.876İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-9.962 -1.783Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.870 -8.191BRÜT KAR (ZARAR)170.646 146.831ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -103.260 -86.832Personel Giderleri-61.033 -53.181Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-351 -249Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-19.401 -17.286Diğer-22.475 -16.116BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)67.386 59.999DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 8.953 17.022Bankalardan Alınan Faizler1.548 1.127Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı215 90Diğer7.190 15.805KARŞILIK GİDERLERİ-24.168 -34.926Özel Karşılıklar0 -33.311Beklenen Zarar Karşılıkları-24.044 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-124 -1.615DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-227 -48Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-227 -48Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)51.944 42.047BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.944 42.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)21 -10.872 -8.499Cari Vergi Karşılığı-16.076 -11.540Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.204 3.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)41.072 33.548DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI41.072 33.548Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.072 33.548Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar 0,35160000 0,28720000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı15.967 32.273Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri213.579 210.616Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-121.491 -137.594Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar65.091 88.358Elde Edilen Diğer Kazançlar7.619 15.895Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,20 5.505 13.830Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-65.103 -56.288Ödenen Vergiler-15.773 -35.475Diğer-73.460 -67.069Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-55.002 -30.349Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-284.171 -253.629Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.971 -1.540Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-33.476 23.690Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)18.542 3.929Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)241.946 149.660Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.128 47.541Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-39.035 1.924YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -13.113 -7.572Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-9.437 -9.224Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.550 -16.796FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit104.098 38.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-37.995 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.133 -4.784Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit57.970 33.216Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.615 18.344Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.742 2.398Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar17.127 20.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)41.072 33.548DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-171 -210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-171 -210Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -214 -263Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 43 53Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.901 33.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 17.128 1 17.129 20.746 1 20.747GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.152.893 0 1.152.893 857.048 0 857.048Faktoring Alacakları5 1.165.189 0 1.165.189 856.932 0 856.932İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.158.584 0 1.158.584 855.296 0 855.296Diğer Faktoring Alacakları6.605 0 6.605 1.636 0 1.636Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 10.298 0 10.298 37.353 0 37.353Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -22.594 0 -22.594 -37.237 0 -37.237ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 39.631 0 39.631 38.640 0 38.640MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 18.465 0 18.465 15.101 0 15.101YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI21 16.955 0 16.955 10.877 0 10.877DİĞER AKTİFLER8 24.916 351 25.267 19.800 260 20.060ARA TOPLAM1.269.988 352 1.270.340 962.212 261 962.473SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.269.988 352 1.270.340 962.212 261 962.473YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER9 573.073 0 573.073 336.636 0 336.636FAKTORİNG BORÇLARI10 367.509 0 367.509 400.985 0 400.985KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR11 25.858 0 25.858 27.568 0 27.568İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 104.098 0 104.098 38.000 0 38.000GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR13 8.381 0 8.381 8.149 0 8.149Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.424 0 6.424 6.200 0 6.200Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.957 0 1.957 1.949 0 1.949CARİ VERGİ BORCU6.670 0 6.670 6.367 0 6.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 22.445 215 22.660 20.267 0 20.267ARA TOPLAM1.108.034 215 1.108.249 837.972 0 837.972SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR162.091 0 162.091 124.501 0 124.501Ödenmiş Sermaye15 116.820 0 116.820 116.820 0 116.820Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-236 0 -236 -65 0 -65Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri496 0 496 288 0 288Yasal Yedekler0 0 0 0 0 0Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri496 0 496 288 0 288Kar veya Zarar45.011 0 45.011 7.458 0 7.458Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.939 0 3.939 -26.090 0 -26.090Dönem Net Kâr veya Zararı41.072 0 41.072 33.548 0 33.548Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.270.125 215 1.270.340 962.473 0 962.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ16 42.676 141 42.817 39.885 114 39.999ALINAN TEMİNATLAR16 32.520.096 0 32.520.096 26.128.554 0 26.128.554VERİLEN TEMİNATLAR16 59.427 0 59.427 39.821 0 39.821TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5,16 1.284.793 624 1.285.417 957.389 499 957.888NAZIM HESAPLAR TOPLAMI33.906.992 765 33.907.757 27.165.649 613 27.166.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913489BIST