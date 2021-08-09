***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTam Finans Faktoring A.Ş.'nin 30.06.2021 dönemi finansal tablo ve dipnotları ile beraber bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956243BIST