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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.07.2021 15:40



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
29/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
29/06/2021
Saati
12:00
Adresi
Genel Müdürlük
Gündem
Tescil işlemlerinden sonra eklenecektir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Tescil işlemlerinden sonra eklenecektir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılına ait Genel Kurulu 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra detaylı bilgiler paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945452


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Altın Gr. 496 496 1,14  
Cumhuriyet 3.291 3.341 36,00  
Tam 3.273 3.357 35,95  
Yarım 1.582 1.624 17,39  
Çeyrek 793 812 8,70  
Gümüş.Ons 26,07 26,10 -0,05  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 -0,00  
B. Petrol 76,43 76,43 1,82  
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