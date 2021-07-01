***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.07.2021 15:40
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
29/06/2021
Saati
12:00
Adresi
Genel Müdürlük
Gündem
Tescil işlemlerinden sonra eklenecektir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Tescil işlemlerinden sonra eklenecektir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ait Genel Kurulu 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra detaylı bilgiler paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945452
BIST
17:191.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:198,6656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:1910,3152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:19495,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 495,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VERTU
|23,10
|51.596.058
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.241.176
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.731.490
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.851.685
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.211.050
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.082.330
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,62
|1.080.088.324
|% 1,87
|
|GARAN
|8,39
|854.304.621
|% 1,08
|
|SASA
|27,48
|417.920.918
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,50
|355.766.189
|% 0,34
|
|ERBOS
|132,60
|329.877.409
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,89
|251.621.590
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|267.660.829
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|854.304.621
|% 1,08
|
|THYAO
|13,62
|1.080.088.324
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.241.176
|% 10,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6607
|8,6656
|% -0,38
|
|Euro
|10,2850
|10,3152
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9174
|11,9771
|% -0,67
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% -0,32
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,47
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|1,82
|