***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi29/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih29/06/2021Saati12:00AdresiGenel MüdürlükGündemTescil işlemlerinden sonra eklenecektir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularTescil işlemlerinden sonra eklenecektir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılına ait Genel Kurulu 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra detaylı bilgiler paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945452BIST