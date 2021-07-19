***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi1.7.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi1.1.2020 - 31.12.2020Tarih29/06/2021Saati12:00AdresiCemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/Şişli-İstanbulGündemGÜNDEM: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi, 3. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2020 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7. 2020 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363. maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2021 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 11. Şirket sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi, sermaye artışı sonucu nama yazılı ilmühaber/pay senedi çıkarılması ve TTK ve ilgili mevzuat gereğince gerekli işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 12. Dilek, temenni ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkteki dosyalarda bulabilirsiniz.Genel Kurul Tescil Tarihi16/07/2021AçıklamalarTam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951638BIST