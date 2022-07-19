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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

19.07.2022 13:02
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
30/06/2022
Saati
11:00
Adresi
Cemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/Şişli-İstanbul
Gündem
GÜNDEM: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi, 3. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2021 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7. 2021 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363. maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. TTK nın 416/2 maddesi kapsamında gündeme madde eklenmesi ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresinin bitimine kadar atamanın yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekteki dosyalarda bulabilirsiniz.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/07/2022
Açıklamalar

Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 30.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046320


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Yarım 3.191 3.233 0,00  
Çeyrek 1.600 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 0,18  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,15  
B. Petrol 106 106 -0,67  
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