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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.03.2023 18:21
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
06/03/2023
Saati
15:00
Adresi
Cemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi, 3. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7. 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2023 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 11. Dilek, temenni ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekteki dosyalarda bulabilirsiniz.
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/03/2023
Açıklamalar

Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 06.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126478


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Yarım 3.976 4.015 107,00  
Çeyrek 1.988 2.007 53,00  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,14  
Gümüş Gr. 13,71 13,72 -0,11  
B. Petrol 72,80 72,80 -0,17  
Seans Raporu 18:00
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