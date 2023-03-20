***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih06/03/2023Saati15:00AdresiCemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/Şişli-İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi, 3. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 7. 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2023 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 11. Dilek, temenni ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkteki dosyalarda bulabilirsiniz.Genel Kurul Tescil Tarihi20/03/2023AçıklamalarTam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 06.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126478BIST