***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih03/05/2023Saati15:00AdresiAtatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Ataşehir Residence B Blok K.4 D.18 Ataşehir/İstanbulGündemAçıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsinizAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi09/05/2023Açıklamalar1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,3. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363. Maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,4. Şirket sermayesinin artırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi,5. Dilek, temenni ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149424BIST