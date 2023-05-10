***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.05.2023 11:06
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
03/05/2023
Saati
15:00
Adresi
Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Ataşehir Residence B Blok K.4 D.18 Ataşehir/İstanbul
Gündem
Açıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/05/2023
Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363. Maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Şirket sermayesinin artırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi,
5. Dilek, temenni ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149424
BIST