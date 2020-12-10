***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6.8.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarTam Finans Faktoring A.Ş. 3 Kasım 2020'de yapılan açıklamada görüleceği üzere, ünvan değişikliği yapmıştır. Şirket'in esas sözleşmesinde ünvan değişikliği haricinde başka bir değişiklik olmamakla beraber, Şirket'in SPK onaylı ihraç belgesinde isim güncellemesi yapılmıştır. Güncellenen ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892617BIST