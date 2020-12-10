***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.12.2020 12:34
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6.8.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tam Finans Faktoring A.Ş. 3 Kasım 2020'de yapılan açıklamada görüleceği üzere, ünvan değişikliği yapmıştır. Şirket'in esas sözleşmesinde ünvan değişikliği haricinde başka bir değişiklik olmamakla beraber, Şirket'in SPK onaylı ihraç belgesinde isim güncellemesi yapılmıştır. Güncellenen ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892617
BIST
15:241.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:247,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0498
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:249,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5422
En Düşük
9,4454
15:24464,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,65
|Açılış
|: 464,76
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DITAS
|35,20
|4.380.746
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.250.674
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.020.893
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.106.940
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.223.540
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|NIBAS
|66,00
|12.710.555
|% -5,71
|
|SELEC
|17,06
|661.030.121
|% -5,12
|
|GARAN
|9,55
|3.186.775.499
|% 2,91
|
|SISE
|7,26
|2.528.110.215
|% 3,27
|
|ODAS
|3,93
|1.722.089.121
|% 6,22
|
|KRDMD
|5,25
|1.315.904.659
|% 3,14
|
|PETKM
|4,79
|1.116.224.265
|% 1,05
|
|ODAS
|3,93
|1.722.089.121
|% 6,22
|
|SISE
|7,26
|2.528.110.215
|% 3,27
|
|GARAN
|9,55
|3.186.775.499
|% 2,91
|
|KRDMD
|5,25
|1.315.904.659
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,04
|721.133.904
|% -2,56
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8708
|7,8742
|% 0,64
|
|Euro
|9,5245
|9,5307
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4109
|10,4631
|% -0,31
|
|Frank
|8,8128
|8,8659
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% 0,62
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,08
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.121
|-20,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|-18,28
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-8,84
|
|Çeyrek
|742
|759
|-4,42
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|0,02
|
|B. Petrol
|49,58
|49,58
|0,72
|