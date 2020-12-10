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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

10.12.2020 12:34



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6.8.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tam Finans Faktoring A.Ş. 3 Kasım 2020'de yapılan açıklamada görüleceği üzere, ünvan değişikliği yapmıştır. Şirket'in esas sözleşmesinde ünvan değişikliği haricinde başka bir değişiklik olmamakla beraber, Şirket'in SPK onaylı ihraç belgesinde isim güncellemesi yapılmıştır. Güncellenen ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892617


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