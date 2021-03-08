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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

08.03.2021 12:25



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı kararı kapsamında onaylanan
 
 ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915857


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B. Petrol 69,29 69,29 -0,07  
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