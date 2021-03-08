***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı kararı kapsamında onaylananihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915857BIST