***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
07.05.2021 20:00
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8.3.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı e
k ihraç belgesi ile borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935452
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0456
En Düşük
9,9609
18:05485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,43
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2421
|8,2439
|% -0,31
|
|Euro
|10,0253
|10,0329
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4929
|11,5505
|% 0,35
|
|Frank
|9,1082
|9,1630
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1911
|2,2021
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|14,85
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
|