***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
05.07.2021 17:19
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı
ihraç belgesi ile borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946314
BIST
17:381.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,29
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:388,6690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:3810,2910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:38498,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EUKYO
|7,26
|8.702.548
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.800.166
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|122.373.985
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.161.831
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.302.548
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|67.340.190
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,71
|21.677.410
|% -4,02
|
|THYAO
|14,10
|1.034.290.885
|% 2,62
|
|GARAN
|8,60
|939.267.140
|% 2,38
|
|KOZAL
|110,90
|742.341.940
|% -1,68
|
|SASA
|29,46
|640.402.828
|% 2,94
|
|ARCLK
|32,86
|328.597.798
|% 1,48
|
|GARAN
|8,60
|939.267.140
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,23
|232.494.809
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|125.717.058
|% 6,61
|
|THYAO
|14,10
|1.034.290.885
|% 2,62
|
|IZMDC
|2,63
|154.891.981
|% 6,05
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6653
|8,6690
|% -0,12
|
|Euro
|10,2834
|10,2910
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9553
|12,0153
|% -0,11
|
|Frank
|9,3554
|9,4118
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3033
|2,3149
|% -0,17
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,66
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-0,11
|
Seans Raporu
17:38
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17:52IZMDC
Yüzde 6.05 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 609, 875 adet işlem
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 3 artarak (% 1.01 ) 1, 229
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BURCE, EDATA, SELVA, TSPOR, ARMDA, VAKFN, BIOEN, EUKYO
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17:48
AKYHO, OZBAL, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:48
DAGHL, KERVN, YKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında