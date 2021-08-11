***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı ek ihraç belgesi ile borçlanma aracı ihraç belgesi ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957332BIST