***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracıihraç belgesi ile borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975195BIST