***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.02.2022 16:57
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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5/11/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.2021 tarih ve 56/1609 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 328.500.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 326.500.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 326.500.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 292.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 34.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. 2 Şubat itibariyle itfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 34.500.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için 21 Şubat 2022 tarihi itibariyle ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004096
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
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|Açılış
|: 94,3900
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|Önceki Kapanış
|: 94,0500
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14,6535
En Düşük
13,7709
18:0515,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2948
|Açılış
|: 23,4800
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|Önceki Kapanış
|: 21,4500
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16,6042
En Düşük
15,4856
18:0511,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,15
|Açılış
|: 11,07
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|Önceki Kapanış
|: 10,92
|
11,90
En Düşük
10,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0001
|14,0685
|% 1,82
|
|Euro
|15,7135
|16,0450
|% 2,47
|
|Sterlin
|18,7609
|18,8550
|% 0,56
|
|Frank
|15,1379
|15,2291
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7358
|3,7545
|% 1,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|10,26
|
|Altın Gr.
|869
|869
|20,30
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|98,07
|98,07
|4,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA