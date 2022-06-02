***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.06.2022 17:10
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 379.200.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 379.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 379.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 269.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 110.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
20 Nisan itibariyle itfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 110.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için 17 Mayıs 2022 tarihi itibariyle ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034319
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0928
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2736
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7696
En Düşük
17,4621
18:05988,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,76
|Açılış
|: 988,98
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,47
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4651
|16,4820
|% 0,55
|
|Euro
|17,7134
|17,7576
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,6142
|20,7175
|% 1,03
|
|Frank
|17,1061
|17,2092
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3785
|4,4005
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|989
|990
|16,44
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESEN
Yüzde 5.02 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 147 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TUPRS, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, DOKTA, OZGYO, TRCAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, YUNSA, RYSAS, MMCAS
-
17:57
MMCAS, ARMDA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında