***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 39/1108 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 280.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 280.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 280.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 180.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 100.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.15 Ağustos itibariyle itfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için 19 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059171BIST