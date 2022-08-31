***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.08.2022 18:39
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 39/1108 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 280.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 280.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 280.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 180.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 100.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
15 Ağustos itibariyle itfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için 19 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059171
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0994
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.004,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.004,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1997
|18,2181
|% 0,09
|
|Euro
|18,2979
|18,3099
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,0884
|21,1942
|% -0,08
|
|Frank
|18,5892
|18,7012
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8280
|4,8522
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-8,75
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.727
|6.801
|-31,00
|
|Yarım
|3.278
|3.325
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,21
|
|B. Petrol
|96,91
|96,91
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem