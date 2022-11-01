***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 14:47
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 63/1562 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 288.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 288.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 187.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 101.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075878
BIST
16:054.063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 84,05
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:0518,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:0518,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1230
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:05989,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 13,00
|Açılış
|: 990,31
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:03
|AKCNS
|48,40
|58.274.224
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.585.287
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.725.483
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.603.194
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,83
|100.371.373
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,86
|78.958.025
|% -7,94
|
|VERTU
|33,00
|152.627.295
|% -7,82
|
|KRTEK
|25,22
|89.296.234
|% -7,82
|
|TRCAS
|22,10
|305.085.096
|% -7,22
|
|THYAO
|102,50
|4.353.813.853
|% 1,18
|
|SASA
|128,90
|3.536.846.662
|% 7,24
|
|ASELS
|33,48
|2.735.675.855
|% 3,91
|
|SISE
|33,48
|2.637.718.841
|% 0,78
|
|EKGYO
|4,51
|2.164.569.627
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|2.164.569.627
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,50
|1.983.464.982
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,47
|1.539.397.240
|% 1,61
|
|DOHOL
|6,18
|886.029.454
|% 3,69
|
|TSKB
|3,04
|442.469.706
|% 1,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6197
|% 0,07
|
|Euro
|18,5184
|18,5257
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4428
|21,5503
|% 0,86
|
|Frank
|18,6785
|18,7910
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,11
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|21,38
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,22
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.654
|6.709
|58,00
|
|Yarım
|3.242
|3.278
|29,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|2,28
|
Seans Raporu
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