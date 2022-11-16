***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2022 17:31
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 09/09/2022 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 288.000.000.-TL(İkiyüzseksensekizmilyon Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 288.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.10.2022 tarih ve 63/1562 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 288.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 288.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 187.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 101.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. İtfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 101.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080459
BIST
17:344.705
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|Değişim
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|| 48,41
|Açılış
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|: 4.657
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4.784
En Düşük
4.651
17:3418,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,7000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:341.063,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
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1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:34
|CONSE
|11,44
|381.480.176
|% 10,00
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|ALBRK
|3,08
|224.545.381
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.803.634
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.315.350
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.182.927
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.238.384
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.367.945
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
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|DOGUB
|8,60
|22.447.502
|% -9,95
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|THYAO
|106,30
|9.235.041.366
|% -2,48
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|YKBNK
|11,47
|7.918.607.469
|% 6,30
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|ISCTR
|10,24
|6.617.018.053
|% 5,24
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|AKBNK
|17,15
|6.336.674.763
|% 5,93
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|EREGL
|37,36
|5.481.546.994
|% -0,64
|
|YKBNK
|11,47
|7.918.607.469
|% 6,30
|
|ISCTR
|10,24
|6.617.018.053
|% 5,24
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|SKBNK
|2,41
|1.413.683.536
|% 2,99
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|EKGYO
|5,63
|3.054.061.968
|% 1,26
|
|TSKB
|3,42
|1.721.223.350
|% 4,91
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|17:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6096
|18,6158
|% 0,08
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|Euro
|19,3420
|19,3500
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,0464
|22,1570
|% 0,21
|
|Frank
|19,7016
|19,8203
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,40
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|0,18
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.058
|7.176
|-19,00
|
|Yarım
|3.427
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|-1,33
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