***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2022 18:29
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.2022 tarih ve 74/1778 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 197.900.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 197.900.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 179.400.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 18.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088147
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
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5.259
En Düşük
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17:5918,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 18,7550
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|Önceki Kapanış
|: 18,7430
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En Düşük
18,6099
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En Yüksek
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|: -0,09%
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|Önceki Kapanış
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17:591.073,04
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|: 0,73%
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|Açılış
|: 1.073,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
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1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.113
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6491
|% 0,03
|
|Euro
|19,7904
|19,8034
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,6234
|22,7368
|% -0,05
|
|Frank
|19,9466
|20,0667
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9418
|4,9665
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|8,52
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.245
|7.301
|43,00
|
|Yarım
|3.508
|3.569
|21,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|0,06
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-2,06
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
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17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
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17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de