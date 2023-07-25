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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

25.07.2023 12:53
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/07/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 20.07.2023 tarih ve 40/845 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 300.000.000-TL tutarında, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 300.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 194.500.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 105.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174931


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