***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6 Şubat 2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 21.12.2023 tarihli ve 39 sayılı kararıyla Şirketimiz adına 760.000.000 TL (yediyüzaltmışmilyon Türk Lirası) ihraç limitinde ve 3 (üç) yıla kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışına ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi talebimizin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 760.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 21 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Sermaye Piyasası Kurulunun 31.01.2024 tarih ve 7/145 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 760.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 450.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 310.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. İtfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeler Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 310.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253373BIST