***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.12.2020 10:54
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 276.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz hesaplanan borçlanma aracı limiti dikkate alınarak 276.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle, Şirket'imizin ünvanı Tam Finans Faktoring A.Ş. olarak değiştiğinden dolayı ihraç belgesi bu ünvana göre değiştirilmiş ve yeni onaylı ihraç belgesi dökümanlara eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_onaylı.pdf
EK: 2 TFFİhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892041
BIST
11:251.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:257,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:259,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:25468,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:25
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|263.891.212
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.652.875
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.218.807
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.032.254
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.441.546
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|4,97
|1.738.196.636
|% -2,55
|
|KRDMD
|5,25
|880.926.019
|% 3,14
|
|THYAO
|12,44
|497.956.121
|% 1,39
|
|EREGL
|12,96
|431.614.010
|% 5,97
|
|SASA
|19,94
|385.138.809
|% -3,11
|
|PETKM
|4,97
|1.738.196.636
|% -2,55
|
|TSKB
|1,88
|379.870.904
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,25
|880.926.019
|% 3,14
|
|DOHOL
|2,88
|312.147.730
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,06
|134.226.891
|% 1,48
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8209
|7,8239
|% 0,18
|
|Euro
|9,4739
|9,4829
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4023
|10,4545
|% -0,15
|
|Frank
|8,7465
|8,7992
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0789
|2,0893
|% 0,15
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,57
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|48,34
|48,34
|-0,45
|
Seans Raporu
11:25
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11:36FRIGO
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