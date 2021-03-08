***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.03.2021 12:25
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Başvuru formu eklendi
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 219.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 219.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 219.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 03.03.2021 tarihinde itfa edilen 33.200.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının da dikkate alınması suretiyle ve itfaya ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla,172.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TamFinans-Yazı.pdf
EK: 2 TamFinans-İhraçBelgesi.pdf
EK: 3 EK1 SPK Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915856
BIST
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|VKFYO
|8,91
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|% 10,00
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|TRILC
|12,10
|59.847
|% 10,00
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|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
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|NIBAS
|30,84
|17.015.127
|% 9,99
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|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
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|DAGHL
|15,50
|3.935.369
|% -4,32
|
|LINK
|45,00
|25.783.518
|% -4,21
|
|ISMEN
|19,83
|57.826.979
|% -4,11
|
|ULUSE
|64,50
|1.912.786
|% -3,95
|
|GARAN
|9,12
|1.106.516.703
|% -1,41
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|PETKM
|6,15
|1.063.207.864
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,40
|824.258.326
|% 2,72
|
|HALKB
|5,45
|752.492.085
|% 1,11
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|THYAO
|14,83
|743.299.770
|% 0,34
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|PETKM
|6,15
|1.063.207.864
|% 2,16
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|EKGYO
|2,43
|377.258.761
|% -1,22
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|HALKB
|5,45
|752.492.085
|% 1,11
|
|GARAN
|9,12
|1.106.516.703
|% -1,41
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|VAKBN
|4,25
|481.320.822
|% -0,23
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|13:44
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6416
|7,6475
|% 1,53
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|Euro
|9,0807
|9,0878
|% 1,20
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|Sterlin
|10,5522
|10,6051
|% 1,48
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|Frank
|8,1633
|8,2125
|% 1,31
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|Riyal
|2,0321
|2,0423
|% 1,52
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|13:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,54
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|Altın Gr.
|416
|416
|4,93
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|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.823
|25,75
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|Yarım
|1.331
|1.366
|12,46
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|Çeyrek
|668
|683
|6,23
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|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,12
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|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
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|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-0,03
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