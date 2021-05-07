***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 219.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.03.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 219.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 219.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 03.03.2021 tarihinde itfa edilen 33.200.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının da dikkate alınması suretiyle ve itfaya ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla,172.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Bununla beraber, Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmiş olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TamFinans-Yazı.pdfEK: 2 TamFinans-İhraçBelgesi.pdfEK: 3 EK1 SPK Başvuru Formu.pdfEK: 4 TamFinans-İB2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935451BIST