***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.05.2021 19:59
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 219.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 350.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 219.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 219.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 03.03.2021 tarihinde itfa edilen 33.200.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının da dikkate alınması suretiyle ve itfaya ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla,172.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Bununla beraber, Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmiş olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TamFinans-Yazı.pdf
EK: 2 TamFinans-İhraçBelgesi.pdf
EK: 3 EK1 SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 4 TamFinans-İB2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935451
BIST