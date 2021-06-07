***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.06.2021 10:09
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 238.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 238.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 238.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940392
BIST
17:271.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:278,6293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,6200
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|Önceki Kapanış
|: 8,6320
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8,6912
En Düşük
8,5973
17:2710,5246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 10,4900
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|Önceki Kapanış
|: 10,5000
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10,5685
En Düşük
10,4605
17:27524,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 524,88
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|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ATATP
|29,04
|10.446.792
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.527.345
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.144
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.249
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.720.212
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.018.915
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.147.424
|% -7,08
|
|YESIL
|72,10
|19.103.572
|% -6,36
|
|DERHL
|5,17
|14.391.067
|% -6,34
|
|GARAN
|8,28
|1.268.590.210
|% 2,22
|
|THYAO
|14,31
|1.233.536.842
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,30
|663.510.054
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,78
|531.444.585
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|488.266.174
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.820.942
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|381.626.806
|% 1,81
|
|GARAN
|8,28
|1.268.590.210
|% 2,22
|
|BOBET
|4,10
|437.880.190
|% -3,07
|
|THYAO
|14,31
|1.233.536.842
|% 1,92
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6274
|8,6293
|% -0,43
|
|Euro
|10,5206
|10,5246
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1908
|12,2519
|% -0,36
|
|Frank
|9,5736
|9,6313
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2944
|2,3060
|% -0,41
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,04
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,30
|