***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2021 10:16
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 328.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 29/09/2021 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 328.500.000.-TL tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965649
BIST
10:211.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.393
En Düşük
1.390
10:218,8491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8287
10:2110,3312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3076
10:21495,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 495,39
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler10:21
|YEOTK
|97,40
|23.726.757
|% 9,99
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|EUYO
|3,64
|5.214.559
|% 7,69
|
|RALYH
|6,55
|53.280.547
|% 5,65
|
|ASUZU
|19,81
|25.391.091
|% 5,54
|
|OYLUM
|10,37
|256.523
|% -9,98
|
|KTSKR
|43,20
|36.799.894
|% -5,26
|
|GARFA
|13,60
|767.854
|% -4,90
|
|DOGUB
|5,08
|1.584.859
|% -4,87
|
|DIRIT
|3,97
|66.926
|% -4,11
|
|GARAN
|8,93
|168.423.373
|% 1,02
|
|THYAO
|13,75
|155.894.652
|% -0,22
|
|TUPRS
|112,10
|93.991.903
|% -0,71
|
|KOZAL
|96,00
|91.660.784
|% 1,75
|
|PETKM
|6,46
|71.739.256
|% 1,25
|
|GARAN
|8,93
|168.423.373
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,37
|44.231.452
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,18
|61.285.315
|% 0,19
|
|PEKGY
|0,97
|11.429.213
|% 1,04
|
|THYAO
|13,75
|155.894.652
|% -0,22
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8454
|8,8491
|% -0,24
|
|Euro
|10,3234
|10,3312
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9445
|12,0044
|% -0,18
|
|Frank
|9,4970
|9,5542
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3576
|2,3695
|% 0,05
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,04
|77,04
|-1,31
|
Seans Raporu
10:21
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-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, THYAO
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, BIMAS, FROTO
-
10:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 33 artarak (% 0.60 ) 1, 221
-
10:35
YEOTK, EUYO, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:35
OYLUM, SELVA, DOGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında