***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.11.2021 17:35
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Onaylanan tutar, başvuru tutarından farklıdır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 326.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.2021 tarih ve 56/1609 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 328.500.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 326.500.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 326.500.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 292.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 34.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TamFinans-İB.pdf
EK: 2 TamFinans-Yazı.pdf
EK: 3 TamFinans Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975204
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 1.576
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|Önceki Kapanış
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1.587
En Düşük
1.569
18:059,6904
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 9,7000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7468
En Düşük
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18:0511,2253
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1657
18:05564,80
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|Değişim
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|Açılış
|: 564,80
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|Önceki Kapanış
|: 558,62
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566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6895
|9,6904
|% 0,08
|
|Euro
|11,2048
|11,2253
|% -0,01
|
|Sterlin
|13,0375
|13,1029
|% -0,12
|
|Frank
|10,5827
|10,6464
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5741
|2,5870
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|23,25
|
|Altın Gr.
|564
|565
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,06
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|2,09
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