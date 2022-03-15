***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.03.2022 18:20
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 379.200.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 14/03/2022 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 379.200.000.-TL tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010703
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1420
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,0775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1108
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59902,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -25,14
|Açılış
|: 902,78
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATAGY
|4,29
|794.379
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.579.377
|% 10,00
|
|OZRDN
|7,04
|6.922.915
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|41.177.174
|% 9,99
|
|POLTK
|599,80
|9.142.229
|% 9,99
|
|ORCAY
|25,66
|100.455.198
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|409.624.678
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|11.870.613
|% -9,85
|
|EDATA
|19,00
|9.929.314
|% -9,52
|
|KAPLM
|55,00
|689.211
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.021.133.551
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.371.472.406
|% -2,37
|
|FROTO
|273,40
|2.243.858.043
|% 1,94
|
|GARAN
|11,87
|1.871.994.250
|% 0,08
|
|EREGL
|34,20
|1.664.816.288
|% -0,58
|
|YKBNK
|3,82
|981.798.900
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|923.546.709
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|710.650.576
|% -1,20
|
|ODAS
|1,55
|295.023.339
|% 0,65
|
|THYAO
|27,66
|5.021.133.551
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6326
|14,6471
|% -0,90
|
|Euro
|16,0641
|16,0959
|% -0,57
|
|Sterlin
|19,0962
|19,1920
|% -0,40
|
|Frank
|15,5224
|15,6159
|% -1,08
|
|Riyal
|3,8956
|3,9151
|% -0,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-35,79
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-25,71
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,25
|
|B. Petrol
|98,63
|98,63
|-8,27
|
Seans Raporu
17:59
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866