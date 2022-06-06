***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2022 15:51
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 280.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 06/06/2022 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 280.000.000.-TL(İkiyüzseksenmilyon Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034847
BIST
16:402.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 47,00
|Açılış
|: 2.620
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|Önceki Kapanış
|: 2.601
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2.652
En Düşük
2.620
16:4016,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1606
|Açılış
|: 16,5900
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|Önceki Kapanış
|: 16,5050
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16,5968
En Düşük
15,9954
16:4017,8146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2178
|Açılış
|: 17,7400
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|Önceki Kapanış
|: 17,6700
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17,8739
En Düşük
17,3505
16:40986,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,38
|Açılış
|: 986,59
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|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:38
|RYSAS
|8,25
|56.208.590
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.741.893
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.953.172
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,49
|106.113.472
|% -6,66
|
|SANFM
|33,70
|13.196.244
|% -3,55
|
|HEDEF
|6,72
|32.441.418
|% -3,03
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|THYAO
|48,08
|4.006.413.680
|% 0,21
|
|SASA
|44,86
|3.770.509.929
|% 2,19
|
|AKBNK
|9,01
|2.796.063.830
|% 2,85
|
|SISE
|21,72
|2.264.949.361
|% 4,32
|
|GARAN
|15,72
|1.934.309.801
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,88
|929.580.419
|% 3,60
|
|AKBNK
|9,01
|2.796.063.830
|% 2,85
|
|ODAS
|3,00
|795.516.524
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,93
|1.106.895.281
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|832.170.135
|% 3,81
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5684
|16,5763
|% 0,99
|
|Euro
|17,7745
|17,8166
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,7376
|20,8416
|% 1,47
|
|Frank
|17,1390
|17,2422
|% 0,88
|
|Riyal
|4,4077
|4,4298
|% 1,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|0,33
|
|Altın Gr.
|988
|989
|11,44
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.544
|6.707
|40,63
|
|Yarım
|3.163
|3.244
|19,65
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,60
|