***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.09.2022 16:20
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 288.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 09/09/2022 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 288.000.000.-TL(İkiyüzseksensekizmilyon Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061948
BIST
17:383.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 89,95
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3818,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3818,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0908
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:381.004,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.004,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GARAN
|26,18
|2.873.120.019
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.400.956.453
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|58.768.423
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.018.389
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,54
|33.113.906
|% -6,90
|
|MTRKS
|35,72
|49.019.335
|% -6,35
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|EREGL
|32,66
|8.030.669.887
|% 5,70
|
|THYAO
|73,55
|5.868.924.808
|% 0,75
|
|SISE
|26,28
|5.294.315.479
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,09
|5.084.633.836
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.309.078
|% 9,95
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2312
|18,2437
|% 0,11
|
|Euro
|18,3100
|18,3202
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0534
|21,1590
|% 0,71
|
|Frank
|18,8969
|19,0107
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8396
|4,8639
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, OSMEN, ATATP, HURGZ, KRDMD, GRNYO, HALKB, DESA, ISCTR, GLBMD
-
17:53
KRDMD, ATATP, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
KRTEK, SUNTK, PETUN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem