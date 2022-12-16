***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









arında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Üst yazı.pdfEK: 2 ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088145BIST