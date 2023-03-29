***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.03.2023 17:41
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Borçlanma Aracı İhracı'na İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi hükmü ile 29/03/2023 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde toplam 190.000.000.-TL(yüzdoksanmilyon Türk Lirası) tutara kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129460
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0410
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.210,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.210,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1416
|19,1506
|% 0,18
|
|Euro
|20,7403
|20,7711
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,5155
|23,6334
|% -0,02
|
|Frank
|20,7659
|20,8910
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0856
|5,1111
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.279
|-52,00
|
|Yarım
|4.008
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,00
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
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17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem