***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.06.2023 19:36
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 992.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 29.05.2023 tarihli ve 18 sayılı kararıyla Şirketimiz adına 992.500.000 TL (dokuzyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) ihraç limitinde ve 3 (üç) yıla kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışına ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi talebimizin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 992.500.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 1 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155851
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
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|Önceki Kapanış
|: 4.960
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5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,1100
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|Önceki Kapanış
|: 21,1600
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21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,5220
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|: 0,03%
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|Açılış
|: 22,6500
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|Önceki Kapanış
|: 22,6500
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En Düşük
22,3908
18:051.310,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,48
|Açılış
|: 1.310,96
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|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
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1.345,64
En Düşük
1.309,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8967
|20,9033
|% 0,48
|
|Euro
|22,3948
|22,5220
|% 0,03
|
|Sterlin
|25,9443
|26,0745
|% -0,10
|
|Frank
|22,9087
|23,0467
|% 0,17
|
|Riyal
|5,5555
|5,5834
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-27,49
|
|Altın Gr.
|1.311
|1.311
|-11,39
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.386
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|1,92
|
Seans Raporu
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17:59AHGAZ
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
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ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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