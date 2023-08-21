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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.08.2023 13:06
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 982.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 17.08.2023 tarihli ve 31 sayılı kararıyla Şirketimiz adına 982.500.000 TL (dokuzyüzseksenikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) ihraç limitinde ve 3 (üç) yıla kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışına ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi talebimizin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 982.500.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 18 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187559


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