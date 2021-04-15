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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

15.04.2021 14:19



***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 9 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır. 
Tam Finans Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır. 
Not Görünüm
Uluslararası Uzun Vadeli YP B Durağan
Uluslararası Uzun Vadeli TP B Durağan
Ulusal Uzun Vadeli TP BBB (tur) Durağan
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394#ratings adresinden ulaşabiliriniz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928459


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