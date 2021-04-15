***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 9 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır.Tam Finans Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır.Not GörünümUluslararası Uzun Vadeli YP B DurağanUluslararası Uzun Vadeli TP B DurağanUlusal Uzun Vadeli TP BBB (tur) DurağanKonuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394#ratings adresinden ulaşabiliriniz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928459BIST