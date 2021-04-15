***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.04.2021 14:19
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 9 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır.
Tam Finans Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır.
Not Görünüm
Uluslararası Uzun Vadeli YP B Durağan
Uluslararası Uzun Vadeli TP B Durağan
Ulusal Uzun Vadeli TP BBB (tur) Durağan
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394#ratings adresinden ulaşabiliriniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928459
BIST
14:101.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.403
14:108,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:109,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:10455,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,94
|Açılış
|: 455,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
456,49
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TRGYO
|3,85
|269.778.907
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.778.951
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SAYAS
|29,88
|31.464.917
|% 7,79
|
|EUKYO
|4,60
|1.786.688
|% 7,23
|
|ITTFH
|2,34
|122.786.885
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.141.519
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.429
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|GARAN
|7,24
|3.672.895.860
|% 3,58
|
|EREGL
|18,15
|972.204.223
|% 3,60
|
|SASA
|46,82
|881.480.519
|% 0,60
|
|KRDMD
|7,70
|787.573.897
|% 4,05
|
|YKBNK
|2,17
|714.353.296
|% 0,93
|
|GARAN
|7,24
|3.672.895.860
|% 3,58
|
|YKBNK
|2,17
|714.353.296
|% 0,93
|
|TSKB
|1,32
|163.709.442
|% -0,75
|
|AKBNK
|5,04
|531.787.867
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,70
|787.573.897
|% 4,05
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1176
|8,1270
|% 0,70
|
|Euro
|9,7252
|9,7400
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,1523
|11,2082
|% 0,67
|
|Frank
|8,7606
|8,8134
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1592
|2,1701
|% 0,71
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,37
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|-2,55
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|-1,23
|
|Çeyrek
|722
|739
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,00
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,10
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:22ISKPL
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 631 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, GARAN
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 61 artarak (% 0.30 ) 1, 221
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRGYO, BTCIM
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAMAT, ITTFH, ANELE, SNKRN, TUREX, BJKAS, TKURU, ORMA, UMPAS