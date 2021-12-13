***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 09:39
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından revize edilen kredi derecelendirme raporunu ekte bulabilirsiniz.
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394 adresinden ulaşabiliriniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982825
BIST
13:062.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 56,61
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:0614,3551
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,4717
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:0616,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4591
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:06812,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 16,74
|Açılış
|: 812,61
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:06
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.024.076
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.172.093
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,82
|87.854.936
|% 9,86
|
|HEDEF
|5,92
|20.775.633
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|86.960.761
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.058.707
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.351.198
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|453.636
|% -9,84
|
|THYAO
|22,80
|1.805.646.613
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|SISE
|16,47
|1.340.844.820
|% 4,31
|
|ASELS
|25,50
|1.162.850.996
|% 4,08
|
|GARAN
|11,80
|1.143.825.567
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,57
|774.258.991
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,61
|676.055.928
|% 1,69
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|PETKM
|9,65
|1.118.750.582
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,21
|119.440.625
|% 0,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3305
|14,3551
|% 3,40
|
|Euro
|16,1536
|16,1823
|% 2,92
|
|Sterlin
|18,8537
|18,9482
|% 2,65
|
|Frank
|15,3754
|15,4680
|% 2,38
|
|Riyal
|3,7943
|3,8133
|% 2,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,33
|
|Altın Gr.
|819
|819
|23,10
|
|Cumhuriyet
|5.441
|5.523
|154,00
|
|Tam
|5.411
|5.564
|168,52
|
|Yarım
|2.616
|2.691
|81,52
|
|Çeyrek
|1.312
|1.346
|40,76
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,24
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,19
|