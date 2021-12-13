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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.12.2021 09:39
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından revize edilen kredi derecelendirme raporunu ekte bulabilirsiniz.
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394 adresinden ulaşabiliriniz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982825


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BIST En Aktif Hisseler13:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 37,62 459.152 % 10,00  
INTEM 91,05 18.024.076 % 9,96  
ALKA 19,44 10.172.093 % 9,95  
NIBAS 13,82 87.854.936 % 9,86  
HEDEF 5,92 20.775.633 % 9,83  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 14,3305 14,3551 % 3,40  
Euro 16,1536 16,1823 % 2,92  
Sterlin 18,8537 18,9482 % 2,65  
Frank 15,3754 15,4680 % 2,38  
Riyal 3,7943 3,8133 % 2,83  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 3,33  
Altın Gr. 819 819 23,10  
Cumhuriyet 5.441 5.523 154,00  
Tam 5.411 5.564 168,52  
Yarım 2.616 2.691 81,52  
Çeyrek 1.312 1.346 40,76  
Gümüş.Ons 22,18 22,20 0,02  
Gümüş Gr. 10,14 10,15 0,24  
B. Petrol 75,34 75,34 0,19  
Seans Raporu 13:06
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