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***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.04.2022 11:09
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 30 Mart 2022 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır. 
Tam Finans Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır. 
Not Görünüm
Uluslararası Uzun Vadeli YP B Negatif

Uluslararası Uzun Vadeli TP B Negatif
Ulusal Uzun Vadeli TP BBB (tur) Durağan
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394#ratings adresinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016311


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DOAS 70,05 50.632.871 % 9,97  
ULUSE 165,70 7.331.664 % 9,95  
ARMDA 94,45 11.379.606 % 9,95  
AYGAZ 32,60 50.623.971 % 9,54  
IDEAS 24,92 21.086.114 % 7,69  
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Altın Gr. 910 910 -0,59  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 -0,05  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,02  
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