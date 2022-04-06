***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.04.2022 11:09
***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Ltd. ("Fitch Ratings")'nin tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı dikkate alınarak 30 Mart 2022 tarihi itibarıyla Fitch Ratings tarafından yayımlanmış olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır.
Tam Finans Faktoring A.Ş. nin ulusal uzun vadeli TP Kredi notu BBB (tur) olarak açıklanmıştır.
Not Görünüm
Uluslararası Uzun Vadeli YP B Negatif
Uluslararası Uzun Vadeli TP B Negatif
Ulusal Uzun Vadeli TP BBB (tur) Durağan
Konuyla ilgili Fitch Ratings tarafından yapılan basın açıklamasına https://www.fitchratings.com/entity/tam-faktoring-as-96890394#ratings adresinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016311
BIST
11:022.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,10
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.324
11:0214,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:0216,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0158
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
11:02910,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 910,62
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DOAS
|70,05
|50.632.871
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.331.664
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|11.379.606
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,60
|50.623.971
|% 9,54
|
|IDEAS
|24,92
|21.086.114
|% 7,69
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,94
|102.752.706
|% -3,81
|
|CEOEM
|11,44
|20.713.868
|% -3,70
|
|GZNMI
|44,78
|9.392.475
|% -3,49
|
|THYAO
|34,76
|1.345.873.148
|% 0,75
|
|PETKM
|10,00
|1.100.515.368
|% 2,56
|
|ASELS
|26,12
|803.985.857
|% 0,38
|
|TUPRS
|245,20
|677.149.793
|% 1,74
|
|KOZAL
|158,40
|671.609.976
|% 1,47
|
|PETKM
|10,00
|1.100.515.368
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,59
|271.836.803
|% 0,00
|
|ODAS
|1,89
|175.629.714
|% -1,05
|
|DOHOL
|3,49
|167.036.756
|% 0,58
|
|YKBNK
|4,20
|194.326.530
|% -0,24
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7346
|14,7395
|% 0,18
|
|Euro
|16,0646
|16,0715
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,1930
|19,2893
|% -0,02
|
|Frank
|15,7142
|15,8088
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9164
|3,9361
|% 0,04
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-1,91
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,98
|
Seans Raporu
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